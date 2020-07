Bologna, Barrow: "Male in difesa il primo tempo, poi Mihajlovic ci ha detto di prenderli in alto"

Musa Barrow, attaccante del Bologna, dopo il pareggio con gol contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Nel primo tempo non abbiamo chiuso bene. Prima della ripresa il mister ci ha parlato, ha detto di prenderli in alto e nella ripresa abbiamo fatto bene. Gol? Di Vaio è un attaccante e mi aiuta con i movimenti. Soriano mi diceva di non mollare prima del gol. Tutti loro, compreso il mister, mi aiutano allenamento dopo allenamento. Noi ora cerchiamo di recuperare bene, ci sono tante partite e cerchiamo di dare tutto in campo. Proviamo a fare ciò che chiede il mister. Io in campo do il massimo, fino alla fine. Se mi sento stanco chiedo il cambio, sennò resto e do tutto".