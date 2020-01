Il Bologna cerca 3 punti contro il Verona e per farlo Sinisa Mihajlovic si affida anche a Nicolas Dominguez, alla sua prima in Serie A. Proprio dell'ultimo acquisto ha parlato il direttore sportivo, Riccardo Bigon: "Dominguez ha grande carattere e personalità, non ha avuto problemi ad inserirsi nel calcio italiano ed è una parte integrante del gruppo. Non mettiamogli fretta, hanno bisogno di un paio di stagione per dare il meglio; bisogna avere pazienza, dargli il tempo di crescere, le qualità le ha e speriamo le farà vedere" ha dichiarato ai microfoni di DAZN.