Bologna-Cagliari 1-0 al 45': regna il caldo, Barrow sblocca nel recupero

Si è da poco concluso il primo tempo di Bologna-Cagliari. Al termine della prima frazione di gioco il punteggio è di 1-0 in favore del Bologna, grazie alla rete di Barrow arrivata nei minuti finali.

Le scelte iniziali - Contrariamente alle previsione della vigilia, Mihajlovic sceglie Palacio dal primo minuto in attacco, con Medel che vince il ballottaggio con Dominguez in mezzo al campo. Zenga conferma Cragno fra i pali ed il baby Carboni in difesa.

Ritmi blandi, il caldo la fa da padrone - Il caldo si fa sentire e le due squadre non spingono sull'acceleratore ad inizio gara. Le due formazioni giocano un avvio di partita con ritmi compassati, con qualche sporadico tiro dalla distanza. Prima ci prova Nainggolan, poi è il turno di Barrow su calcio di punizione.

Si ferma Ceppitelli - La gara di Ceppitelli dura appena 20 minuti. Il difensore del Cagliari è costretto ad uscire per infortunio, con Zenga che deve spendere subito il primo cambio: dentro Lyjogiannis.

Cresce il Bologna - Con il passare dei minuti il Bologna alza il ritmo e trova le prime, nitide, occasioni della gara. Palacio per tre volte ha l'occasione di trovare la rete del vantaggio, ma prima viene fermato da Cragno, poi spara alto in acrobazia, poi non trova la sfera da ottima posizione. Nel mezzo una conclusione dal limite di Soriano, mentre il Cagliari si è reso pericoloso con un cross tagliato di Rog che non ha trovato nessun compagno di squadra.

Barrow sblocca nel recupero - Nei minuti di recupero, quanto le squadre sembravano rassegnata ad andare negli spogliatoi sul punteggio di 0-0, il Bologna ha trovato la rete del vantaggio. Barrow vince un rimpallo e beffa Cragno sul primo palo: la squadra di Mihajlovic chiude il primo tempo con un meritato vantaggio.