Bologna, con la SPAL difesa da inventare. In attesa del mercato

Fonte: viaemilianews.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fra una settimana, contro la SPAL, il Bologna dovrà inventarsi la linea difensiva. Salvo recuperi miracolosi – solo Stefano Denswil potrebbe tornare – e arrivi dal mercato infatti saranno cinque gli uomini a disposizione di Mihajlovic: Danilo, Tomiyasu, Mbaye, Paz e Corbo. Con l'argentino che ha giocato in totale 27 minuti in Serie A in stagione e il giovane italiano che ancora deve esordire (tolti i 90 minuti in Coppa Italia). Ancora out Dijks e Krejci a sinistra, a cui si aggiunge Mattia Bani squalificato. Out anche Gary Medel, che potrebbe fare il centrale d'emergenza. Tutto ruota attorno al recupero di Denswil che potrebbe nel caso giocare centrale con Danilo o andare a sinistra con Tomiyasu centrale e Mbaye riportato a destra.

Senza l'olandese le cose si complicano con la linea a quattro vista ieri nel finale che verrebbe confermata e il 2000 Corbo come unico cambio. L'alternativa potrebbe così essere una difesa a tre, che però modificherebbe tutto l'assetto tattico e costringerebbe gli esterni a un lavoro diverso, con Danilo riferimento centrale con al fianco Paz o Tomiyasu (che però dovrebbe agire come esterno di centrocampo) e un Mbaye che in quel ruolo si è visto ai tempi di Donadoni. Per il senegalese, ieri capitano, si tratterebbe dell'ennesimo sacrificio in un ruolo non suo.

Il tutto in attesa del mercato dove, nonostante una retroguardia incerottata e tutt'altro che impenetrabile, non sembra muoversi molto al di là di quel Roger Ibanez diretto ormai a Roma. Servirebbero un centrale affidabile e un terzino mancino (o che sappia giocare su entrambe le fasce) e di questo si sarebbe parlato nel vertice fra la società e il tecnico.