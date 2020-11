Bologna-Crotone 1-0, le pagelle: Soriano bomber aggiunto, Skorupski esulta. Cordaz non basta

Risultato finale: Bologna - Crotone 1-0

45+2' Soriano

BOLOGNA

Skorupski 6,5 - C'è anche tanto del suo nel contribuire alla porta inviolata: mette riflessi, agilità e guantoni sull'incornata di Simy che sembrava già dentro. Invece può finalmente festeggiare: è arrivato l'agognato clean sheet.

De Silvestri 6 - Spinge con moderazione lungo la corsia, anche se è tra i pochi che possono vantare un tentativo verso la porta quest'oggi. Senza troppa fortuna, ma è ampiamente sufficiente.

Danilo 6 - Cerca di spezzare la monotonia dei suoi inserendosi sulle palle da fermo: è il più pericoloso fino al recupero del primo tempo. Benissimo, con l'unico neo di scordarsi di Simy per l'unica vera chance crotonese.

Tomiyasu 6,5 - Il giapponese è sicuro nei movimenti difensivi, e commette davvero poche sbavature, assestandosi su quei livelli che gli hanno fatto valere l'interesse anche del Milan.

Hickey 6,5 - L'inizio è perlomeno rivedibile, visto che non approccia alla perfezione l'incontro. Un po' come tanti altri dei suoi, del resto: andando avanti cresce, e al contempo non concede quasi più nulla a Messias.

Schouten 6 - L'olandese fa un po' da lavatrice, ripulendo molti palloni che dagli avversari passano tra i suoi piedi e fanno ripartire la manovra. Non sempre però questa nasce come vorrebbe.

Svanberg 6 - Dovrebbe dare il cambio di passo, ed un paio di accelerazioni palla al piede in effetti sono degne d'attenzione. Peccato però che non portino mai a frutti concreti: manca sempre qualcosa, ma oggi è sei.

(dal 75' Dominguez s.v.)

Orsolini 6 - Comincia con un piglio interessante, e una discreta velocità di gambe. Suo il primo tiro in porta, innocuo, dell'incontro, prima però di doversi arrendere ad un infortunio muscolare.

(dal 18' Sansone 6,5 - Indiziato titolare, di fatto lo diventa con meno di venti minuti di ritardo. Da un suo colpo di testa in area, e dal caos che segue, arriva il gol-vittoria).

Soriano 7 - L'attaccante aggiunto di Mihajlovic si conferma tale. Sfrutta i centimetri di vantaggio su Palacio, anticipando il compagno nel tap-in vincente appena prima dell'intervallo. Bomber aggiunto.

Barrow 5,5 - Dopo la prova da incubo di coppa, Mihajlovic lo conferma nell'undici titolare. Qualche tocco impreciso di troppo, pochi guizzi: in uno di questi impegna Cordaz. Poteva spesso fare meglio.

(dall'87' Vignato s.v.)

Palacio 6 - Si può dire senza paura di maliziose interpretazioni: per la gloria, oggi, è stata questione una di centimetri, quelli che Soriano ha in più. Avrebbe potuto esserci tranquillamente lui: almeno un sei di consolazione lo merita.

Allenatore: Mihajlovic 6,5 - Il suo Bologna obiettivamente non comincia bene: qualche leggerezza di troppo è evidente, e la prima grande occasione del match è di marca calabrese, con tanto di ringraziamenti a Skorupski se la porta rimane inviolata. E altrettanti destinati invece al solito bomber aggiunto Soriano, che di testa poco prima dell'intervallo porta i suoi su un immeritato, almeno fin lì, vantaggio. Il successo viene però legittimato dalla ripresa, visto che gli avversari scompaiono dalla partita, e l'unica vera preoccupazione che lo assale è il fatto che i suoi non sfruttino due o tre occasioni per il raddoppio. Ma alla fine è successo, e soprattutto porta inviolata: non succedeva da quaranta partite.

CROTONE

Cordaz 6,5 – Si rende autore di un paio di buoni interventi, compie un mezzo miracolo sul colpo di testa di Sansone, ma non può nulla sul tap-in successivo.

Magallan 5 – Ingaggia un duello duro con Palacio e rischia il giallo più volte, viene ammonito nella ripresa e immediatamente sostituito da Stroppa (Dal 59' Golemic 5 - Entra con la squadra già in affanno e anche lui sbaglia più di qualcosa)

Marrone 5 – E' lui che comanda una difesa che ogni volta che viene attaccata soffre troppo. Ancora una volta il Crotone paga le disattenzioni difensive.

(Dal 46' Cuomo 5 - Con il suo ingresso cambia poco)

Luperto 5 Il gol arriva dalla sua parte, maglie troppo larghe per la difesa pitagorica che continua a subire tantissimo

Pereira 6 – Nel primo tempo è l'uomo più pericoloso, affondando sulla destra. Scompare nella ripresa.

Molina 5,5 Al rientro gioca una buona gara, ma nel finale non ne ha più e va in sofferenza anche lui

Petriccione 5 Dovrebbe far girare il centrocampo, ma si vede pochissimo. Mai davvero nel vivo del gioco

Vulic 5,5 Un buon primo tempo cancellato da una ripresa da dimenticare, ci prova dalla distanza senza fortuna (Dal 59' Dragus 5 – Dovrebbe dare velocità, ma combina ben poco)

Reca 5,5 – Più frenato rispetto al solito, non riesce a sfondare sulla sinistra e anche lui è in ritardo sul gol (Dal 79' Crociata 5 – Un finale di gara senza infamia né lode).

Messias 5,5 – Inizia fortissimo, ma dopo i primi venti minuti non si vede più. Da quel momento tocca pochi palloni.

Simy 5 – Viene fermato da Skorupski nel primo tempo, ma una sola conclusione in tutta la gara è davvero troppo poco.

Allenatore: Stroppa 5 Due punti in nove partite sono davvero pochi. Anche a Bologna, dopo essere andato sotto, il suo Crotone si scioglie come neve al sole.