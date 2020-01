© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Dall'addio quasi scontato fino a qualche settimana fa, alle possibilità di permanenza in crescita vertiginosa. Questa, in estrema sintesi, la traiettoria che ha vissuto in questo mese Nehuen Paz: stando a Il Resto del Carlino, con ogni probabilità il centrale argentino resterà in Emilia, almeno fino a giugno. Una mossa che avrebbe un effetto domino anche sugli altri possibili movimenti in entrata.