ufficiale Crotone, risolto consensualmente il contratto di Paz. Andrà all'Universidad Catolica

Nehuen Paz lascia il Crotone. Il club calabrese ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il difensore argentino classe ’93. Portato in Italia dal Bologna nel 2018, Paz ha disputato otto partite con la maglia dei calabresi in questo campionato di Serie B. Ora il ritorno in Sud America: lo attende infatti l’Universidad Catolica, formazione cilena di Santiago.