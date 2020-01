Bologna, De Leo: "Arbitraggio non equo, il rosso ha cambiato il match"

Non riesce a vincere il Bologna, fermato in casa dal Verona sull'1-1: nonostante il vantaggio firmato Bani, infatti, i rossoblu devono rimandare ancora l'appuntamento con il ritorno alla vittoria. Amareggiato,a fine partita, il vice allenatore Emilio De Leo: "Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, di grande fisicità, e continuamente spezzettata da numerosi falli su cui i giudizi non sono stati sempre uniformi. La gara ha indubbiamente cambiato volto con l’espulsione di Bani, dopo la quale inevitabilmente ci siamo anche innervositi. Il metro di valutazione arbitrale di tale episodio, confrontandolo con altri interventi dei nostri avversari, non ci è sembrato equo. L’esordio di Dominguez dal primo minuto? Lo valutiamo positivo, al pari di Schouten, si tratta di due ragazzi validi che hanno interpretato la partita con qualità e senso della posizione" sono le sue parole riportate dal sito ufficiale del Bologna.