Bologna, De Leo: "Grande vittoria, stiamo ritrovando la nostra identità"

Al termine della vittoria 3-2 contro l’Augsburg in zona mista ha preso la parola Emilio De Leo, il tattico dello staff tecnico del Bologna. Queste le sue parole:

“Sicuramente è una vittoria importante perché ci permette di dare continuità al lavoro fatto fin qui e ciò ci rende molto felici. Oggi abbiamo espresso una buona qualità di gioco, avevamo le idee chiare e credo che siamo riusciti a metterle in pratica bene. C’è ancora qualcosa da registrare in entrambe le fasi: per come giochiamo noi è fondamentale accorciare il campo in avanti e oggi non sempre ci siamo riusciti. Il calo ad inizio ripresa? Direi che è normale, dobbiamo ancora conseguire una continuità a livello fisico e di interpretazione delle situazioni di gioco. Kingsley? Sta stupendo un po’ tutti, ha doti fisiche ma è anche molto tecnico. Non saprei dire a che punto siamo: sicuramente stiamo ritrovando la nostra identità di gioco e i nuovi si stanno inserendo bene”.