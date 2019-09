Bologna, De Leo: "Nessuna preclusione a giocare con Soriano e 4 punte"

Il Bologna del secondo tempo di Brescia ha strabiliato, con Soriano e quattro giocatori offensivi in campo. Una circostanza che Emilio De Leo, collaboratore di Mihajlovic, non esclude a priori in vista del futuro: "È chiaro che lo possiamo usare quando dobbiamo recuperare ma è importante un concetto: noi non abbiamo preclusioni nello giocare con tanti giocatori offensivi ma dobbiamo avere umiltà ed equilibrio tattico. Saremmo fin troppo spavaldi e sprovveduti".

