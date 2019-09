"Sta lavorando molto bene. Oltre ad aver rotto il ghiaccio a Brescia, sta entrando in pieno in quella che è la nostra realtà. Lo abbiamo a disposizione e nelle prossime gare sarà schierato" questo è il punto della situazione fatto dal vice allenatore del Bologna Emilio De Leo in merito al possibile impiego di Andreas Skov Olsen, attaccante danese arrivato al Dall'Ara la scorsa estate.

