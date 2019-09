Turbolenze a Genova. La sconfitta contro il Cagliari, nell'ultimo turno di campionato, ha lasciato alcune scorie fra il presidente rossoblù, Enrico Preziosi, e il tecnico Aurelio Andreazzoli. Dopo un'estate da protagonista sul mercato il numero uno genoano si aspettava qualcosa in più, in termini di gioco e risultati, da parte del proprio allenatore, finito sul banco degli imputati sin da subito.

CONFRONTO DURO - Così nel dopopartita c'è stata una telefonata tra i due. Un confronto abbastanza duro, nel quale sono volate anche delle parole grosse, tanto da mettere a rischio l'allenatore. L'ultimatum è sulle tre partite, prima della sosta per le Nazionali, ma non è detto che non si arrivi a una soluzione anticipata, se non ci fosse una netta inversione di tendenza. E il sostituto? Il nome principale è quello di Gennaro Gattuso, pronto a tornare in pista dopo l'annata al Milan.