© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino del Bologna Mitchell Dijks ha commentato così ai canali ufficiali del club il pareggio odierno con la SPAL: "Sono arrabbiato, dovevamo e potevamo vincere: un punto non ci basta. Nel secondo tempo forse siamo arretrati troppo, ma avremmo dovuto avere meno fretta nelle occasioni che ci sono capitate nel primo tempo. Se fossimo stati più concreti probabilmente l’avremmo chiusa. Io sono stato bene in campo e sento la fiducia del mister ma posso ancora migliorare. Nel primo tempo siamo stati perfetti, avremmo dovuto fare la stessa pressione anche nella ripresa. Ora dobbiamo andare avanti così. I due nuovi arrivati hanno portato qualità, ci daranno una mano per raggiungere la salvezza”.