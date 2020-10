Bologna, Fenucci positivo al Covid-19: il dirigente, asintomatico, non fa parte del gruppo squadra

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, è risultato positivo al COVID-19. Come riporta Il Resto del Carlino, il dirigente, negativo fino al tampone di lunedì, è in isolamento fiduciario ed è asintomatico. Non fa parte del gruppo squadra, che ieri è partita alla volta di Roma per la trasferta con la Lazio.