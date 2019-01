Bologna, fiducia per Spinazzola. Ma prima la Juve deve trovare un sostituto

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Bologna insiste per Leonardo Spinazzola. Come riporta Sky Sport, i felsinei quest'oggi hanno nuovamente incontrato la Juventus per il laterale ex Atalanta. Ottimismo al termine del vertice, col trasferimento del classe '93 in rossoblù che resta una pista aperta, anche se prima i bianconeri vorrebbero trovare un sostituto. I nomi, in tal senso, sono sempre i soliti: Emerson Palmieri del Chelsea e Matteo Darmian del Manchester United.