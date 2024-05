TMW Spinazzola occasione a costo zero. Sondaggi di Juventus, Milan e Barcellona

Dopo un finale di stagione in crescendo, torna di stretta attualità l'argomento legato al futuro di Leonardo Spinazzola, esterno della Roma autore di 35 presenze complessive con all'attivo 1 gol e 4 assist fra tutte le competizioni. Il suo contratto con la società giallorossa resta in scadenza al termine di questa stagione e al momento sono tante le strade aperte per il suo prossimo futuro.

Nelle ultime settimane, secondo quanto raccolto da TMW, l'esterno classe '93 è finito nel mirino di diverse big, italiane ed estere, complice anche la possibilità di prendere il suo cartellino a zero. In Italia il profilo di Spinazzola è stato sondato da Juventus (si tratterebbe di un ritorno) e Milan, mentre dall'estero è soprattutto il Barcellona ad essersi interessato alla sua situazione.

Interessi che testimoniano quanto il giocatore abbia ancora un impatto importante sul campo, anche se la sua permanenza alla Roma non è da escludere, anzi: proposte concrete al suo entourage non ne sono ancora arrivate, e proprio per questo se la società dei Friedkin decidesse di mettere sul piatto una proposta interessante di rinnovo ecco che potrebbe esserci l'apertura da parte del giocatore, che comunque al momento resta concentrato solo sul caldissimo finale di stagione della squadra di De Rossi.