Bologna-Fiorentina, i voti ai tecnici: Iachini difende, Miha attacca. Parità

Il Bologna trova il pareggio all'ultimo secondo nel derby dell'Appennino con la Fiorentina. Orsolini, in pieno recupero, trova la rete del pareggio con un bellissimo calcio di punizione. Il talento del club felsineo risponde così a Benassi, che nel primo tempo aveva portato in vantaggio i viola con una perla di rara bellezza.

SINISA MIHAJLOVIC 6 - Non ci sono sorprese nell'undici iniziale, forse solo la posizione più arretrata di Soriano nella prima parte di gara. Il Bologna tiene fin da subito in mano il pallino del gioco, poi alla prima occasione la Fiorentina passa in vantaggio con la super conclusione di Benassi. I rossoblù cercano di sfruttare lo spazio sulle fasce che la Fiorentina concede, ma i cross degli esterni finiscono sempre preda dei difensori viola. Per recuperare manda in campo tre giocatori offensivi: prima Santander, poi Skov Olsen e Svamberg. I fatti alla fine gli danno ragione: il Bologna a trazione anteriore trova nel finale la rete del meritato pareggio.

Le pagelle del Bologna.

GIUSEPPE IACHINI 6 - Il nuovo tecnico viola cerca di non stravolgere la Fiorentina alla sua prima gara e conferma il 3-5-2 visto con Montella. Il diktat del nuovo allenatore viola è chiaro fin da subito: niente pressing alto, squadra compatta dietro pronta a far male in contropiede. Le cose sembrano andare bene: Benassi porta in vantaggio i viola, poi la Fiorentina si difende con ordine e riparte in contropiede. Chiesa e Dalbert non riescono però a trovare la rete della sicurezza. Mihajlovic manda in campo solo attaccanti, Iachini risponde con Venuti e Ceccherini. Nel finale la beffa firmata Orsolini, la Fiorentina deve rimandare ancora una volta l'appuntamento con la vittoria.

Le pagelle della Fiorentina