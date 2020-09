Bologna, Hickey in arrivo. Il terzino saluta la Scozia: "Grazie agli Hearts e ai suoi tifosi"

Aaron Hickey saluta l'Heart of Midlothian e si appresta a cominciare una nuova avventura in Italia, con la maglia del Bologna. Il terzino scozzese classe 2002 ha scritto su Instagram un messaggio riservato ai tifosi e alla società in cui è cresciuto: "Dopo quattro meravigliosi anni, voglio dire un grande grazie alla mia famiglia e agli amici, a tutti i giocatori, lo staff e i tifosi che mi hanno supportato per tutto questo tempo. Auguro il meglio agli Heart per la prossima stagione".