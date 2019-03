© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’assenza del patron Joey Saputo è uno dei temi che tiene banco a Bologna in una stagione che sta regalando grandi delusioni alla piazza. Per questo una trentina di tifosi hanno deciso di fare colletta e pagare il biglietto Montreal-Bologna (587 euro) a Saputo per permettere al numero uno rossoblù di essere al Dall’Ara per lo scontro diretto contro il Cagliari di domenica all’ora di pranzo. Se il presidente del Bologna darà il proprio assenso, accettando l’invito dei tifosi, verrà fatto il bonifico per l’acquisto definitivo, altrimenti i soldi della prenotazione andranno in beneficenza.