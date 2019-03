Bologna, il futuro di Orsolini, Sansone e Soriano passa dalla salvezza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il mantenimento o meno di una categoria influisce obbligatoriamente sul mercato estivo di una società. Acquistare giocatori per la Serie A o per la Serie B non è assolutamente lo stesso tipo di cosa. Diversi i valori di mercato, diversa la concorrenza e le pretese economiche dei giocatori. Un altro mondo. La conquista della salvezza, poi, può incidere non solo sull'acquisto di nuovi calciatori, ma anche sulla conferma di alcuni elementi già presenti in rosa e arrivati con la formula del prestito.

In quest'ottica il Bologna dovrà fare molta attenzione alle mosse da operare per il futuro di tre dei suoi migliori giocatori: Riccardo Orsolini, Nicola Sansone e Roberto Soriano.

Per il primo, arrivato in estate dalla Juventus, ad esempio non esiste un obbligo di riscatto in caso di salvezza del club felsineo, come trapelato recentemente, bensì un diritto di riscatto e di controriscatto a favore dei campioni d'Italia. L'obbligo di riscatto in caso di permanenza nella massima serie è, invece, presente nell'accordo che ha portato Sansone dal Villarreal al Dall'Ara. Infine Soriano per il quale esiste un diritto di riscatto a favore del Bologna sempre dal Villarreal