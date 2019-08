© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolas Dominguez è sempre un obiettivo del Bologna. L'argentino del Velez ha una clausola rescissoria da 12,5 milioni, che potrebbe alzarsi in caso di rinnovo. Per questo il Bologna potrebbe anche decidere di pagarla per intero, per strapparlo alla concorrenza. Rimane il problema dello slot da extracomunitario in rosa; per questo motivo, si ragiona se tentare l'assalto per lasciarlo al Velez almeno un'altra mezza stagione, durante la quale si punterebbe su Schouten e Svanberg.