Il gol di Orsolini allo scadere ha permesso di pareggiare la gara del Dall'Ara contro la Fiorentina, regalando a Mihajlovic tra l'altro il pari numero 100 in Serie A da allenatore (con tutte le squadre). L'esterno rossoblù non trovava il gol per due presenze consecutive di Serie A da maggio 2019, ma i numeri positivi - secondo la statistica - per la squadra di casa non sono finiti qui. Il Bologna ha infatti segnato in 12 partite di campionato consecutive, per la prima volta dall'aprile 2002 (16).

Il punto conquistato dal Bologna, però, non nasconde alcuni dati che vanno a pesare sul rendimento della squadra. Nessuno, infatti, ha subito più gol da fuori area rispetto al Bologna in questo campionato (otto, l'ultimo proprio quello di Benassi). Ma non solo. Il Bologna ha subito gol in tutte le ultime 13 partite di campionato, striscia più lunga dal 2010 per i rossoblù in Serie A.