Secondo quanto riportato da Sky il Bologna sarebbe entrato in corsa per Martin Caceres, in uscita dalla Lazio. L'uruguayano sembrava a un passo dal Parma col quale però non ha trovato l'accordo. Le difficoltà dei felsinei ad arrivare a Spinazzola portano a questo punto a battere altre piste, tra cui appunto Caceres.