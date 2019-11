© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter vince in rimonta per 2-1 a Bologna, tra le proteste degli emiliani che giudicano eccessivo il fallo da rigore di Orsolini su Lautaro Martinez. Contatto che c'è, da valutarne l'entità, ma pare esserci. I nerazzurri tornano in testa scavalcando la Juventus.

SINISA MIHAJLOVIC 6 - Il suo Bologna gioca bene, le corde toccate sono quelle giuste, il ritmo è sempre mantenuto alto. Cerca anche di vincerla alla fine, inserendo Santander per Sansone, alla fine la perde. È anche sfortuna, perché la gara era stata preparata bene.

ANTONIO CONTE 6,5 - Inizia con una formazione coraggiosa, non cambia subito Lazaro - uno dei migliori in campo al netto dei gol - premiandolo per la buona gara. Cambi forse un pelino tardivi, ma in un quarto d'ora la sua Inter ribalta la partita. Alla fine mette Politano al posto dell'austriaco, anche lui per cercare di sbloccare l'impasse: ci riesce con il calcio di rigore.