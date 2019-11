© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter ha diramato la formazione odierna. Tante sorprese per Antonio Conte che schiera Bastoni in difesa, Lazaro e Biraghi sulle fasce. Gagliardini vince il ballottaggio con Vecino, Sensi rimane in panchina. Mihajlovic sceglie Palacio unica punta, con Orsolini, Soriano e Sansone dietro l'argentino.

Bologna (4-2-3-1)

Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Inter (3-5-2)

Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku.