Bologna, Inzaghi: "Ipotesi Orsolini. Assenti Mattiello e Krejci"

© foto di Federico Gaetano

Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, ha fatto il punto sulla formazione che domani affronterà il Torino al Dall'Ara: "La formazione? Ho ancora qualche dubbio, qualche giocatore non è al 100%. Siamo contenti di aver recuperato Pulgar e Poli, mentre Mattiello e Krejci non saranno della partita. Palacio? Se Falcinelli fosse stato al 100% sarebbe partito dalla panchina, ma viste le condizioni di Diego sto ragionando su chi è meglio far partire titolare. Orsolini dal 1′? E’ pronto, può essere una soluzione. Non da seconda punta però, al massimo potrebbe giocare o dietro alle punte o come quinto di centrocampo".