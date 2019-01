© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' terminato il primo tempo di Bologna-Juventus, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra campione in carica è avanti per 1-0 grazie alla rete di Federico Bernardeschi arrivata dopo 9 minuti dall'inizio del match e un errore in uscita del portiere Da Costa. Fine primo tempo, Bologna-Juventus 0-1.