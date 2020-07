Bologna, la prossima settimana summit di mercato: Mihajlovic chiede tre acquisti

vedi letture

Summit di mercato, in videoconferenza, fissato in casa Bologna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport lunedì Joey Saputo si metterà infatti in contatto con Mihajlovic e gli altri dirigenti per varare la strategia per il prossimo mercato. Difficile che vengano fatti grossi investimenti, ma il tecnico chiederà almeno tre acquisti: un attaccante e due difensori.