Bologna, le richieste di Miha: un difensore centrale più Ibrahimovic

Il decimo posto agguantato con la vittoria sulla Sampdoria non ha soddisfatto a pieno Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo punta in alto e per farlo ha fatto delle richieste esplicite alla sua dirigenza in vista del calciomercato. Oltre a Nicolas Dominguez, centrocampista in arrivo dal Velez Sarsfield, l'allenatore dei felsinei, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe chiesto un difensore centrale in più, ma soprattutto Zlatan Ibrahimovic per l'attacco.