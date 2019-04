Bologna, Mihajlovic: "Ajax senza preoccupazioni. Più facile vincere"

© foto di Giacomo Morini

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Sampdoria, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato anche della sfida di Champions di martedì scorso tra Juventus e Ajax: "È la forza della gioventù, e delle motivazioni che si trovano in partite del genere. I ragazzi dell’Ajax vanno in campo con la testa libera e senza troppe preoccupazioni, per divertirsi e per giocare a calcio. È lo spirito che vorrei anche dalla mia squadra: senza pensare troppo al risultato ma per divertirsi, sapendo che se fanno una grande prestazione, con la testa libera, il risultato ne è diretta conseguenza. Più si è tesi e preoccupati e meno si gioca bene, avendo meno possibilità per vincere".