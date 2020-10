Bologna, Mihajlovic: "Ci rode perdere così. Dopo il 3-2 ci siamo sgonfiati"

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida persa contro il Sassuolo.

Su come sia cambiata la partita: "La partita è cambiata, perchè sul 3-1 abbiamo avuto due occasioni in area in cui potevamo chiudere la partita. Non l'abbiamo fatto, abbiamo preso un gol in inferiorità numerica e poi ci siamo sgonfiati. Abbiamo avuto la forza di reagire, ma non siamo riusciti a pareggiare. Gli episodi, purtroppo, non sono andati bene. Abbiamo fatto due gol tramite il gioco, così come altre occasioni create. Meritavamo 4 punti se non 6 nelle ultime due partite e torniamo a casa con zero punti. Non dobbiamo perdere il morale e la fiducia e stare calmi".

Sull'eventuale calo fisico: "Non credo sia stato un calo fisico. La mia impressione è che qualcosa dal punto di vista mentale sia cambiato nel corso della partita, non fisico".

Su Schouten, Svanberg e Orsolini: "Sono ragazzi giovani e di prospettiva, in cui noi crediamo tanto. Abbiamo puntato su dei ragazzi giovani, visto che non potevamo prendere giocatori già pronti. Bisogna avere pazienza con i giovani, sapendo che ci siano alti e bassi. Rode a tutti noi, perchè meritavamo molti più punti nelle ultime due partite. Io guardo la prestazione e oggi c'è stata, il Sassuolo non ha fatto nulla pe 70 minuti".

Su Orsolini: "Era la prima partita che giocava da tanto tempo. Era entrato bene a Benevento. Noi tutti, come da diversi altri, ci aspettiamo di più"

Sulle condizioni di De Silvestri: "Non so, vediamo domani dopo i controlli come sta".