Bologna, Mihajlovic: "Da Dominguez mi aspetto di più. Da Costa? Nessun intervento"

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato dei singoli al termine della sfida fra i felsinei e il Ravenna, in particolare della prestazione di Nico Dominguez. "Ha fatto bene, ma da lui mi aspetto di più. Comunque è stato bravo, ha recuperato tanti palloni. Lui e Skorupski sono due portieri diversi. Lukasz è bravo in porta, mentre Angelo è meglio con i piedi. Oggi Da Costa non si può valutare, non ha fatto praticamente nessun intervento. Quando lui gioca coi piedi sicuramente usciamo con più qualità rispetto a quando lo fa Lukasz, ma per ora il titolare è Skorupski".