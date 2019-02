© foto di www.imagephotoagency.it

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, si è così espresso a Radio Rai dopo il ko interno maturato contro la Juventus: "I ragazzi hanno fatto una grande prestazione, pari con la Juve e in alcuni tratti anche superiore. Purtroppo abbiamo centrato solo due volte la porta su quindici tiri, loro invece ti puniscono subito. Siamo arrabbiati perché sia oggi che con la Roma avremmo meritato di più ma siamo rimasti con zero punti. La strada però è giusta e dobbiamo continuare a giocare con questa mentalità anche le prossime partite. Se ripetiamo queste prestazioni avremo più possibilità di vincere. I ragazzi sanno che se mi seguono possiamo giocarcela con tutti. Non dobbiamo abbandonare questa strada. I gol non devono arrivare solo dagli attaccanti, ma anche dai centrocampisti. Dobbiamo migliorare la finalizzazione: ci mancano rabbia e freddezza per metterla dentro. Juve in Champions? Ha le carte in regola per rovesciarla, ma deve fare una grande gara e giocare meglio di oggi. La vedo difficile che l'Atletico ne prenda tre e non segni. Però se fossi in loro sarei fiducioso".