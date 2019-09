© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Niente trasferta per Sinisa Mihajlovic, ma il tecnico del Bologna è pronto a guidare i suoi direttamente dalla sua stanza dell'istituto di Ematologia di Sant'Orsola. Sinisa è alle prese con la seconda onda di cure contro la leucemia, che non gli impedirà di seguire la gara e mandare le sue indicazioni a Renato Baldi in tribuna. Dal collaboratore tecnico il filo diretto sarà con Emilio De Leo in panchina, mentre l'allenatore in seconda Miroslav Tanjga sarà il terminale dello staff in piedi nell'area tecnica. Un protocollo insomma già affinato. Lo riporta Tuttosport.