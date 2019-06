Bologna, Mihajlovic spera: può arrivare la conferma di Orsolini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola spiega che si prospetta un futuro alla Juventus per Riccardo Orsolini ma con un presente ancora a Bologna. Adesso si giocherà l'Europeo Under 21 ma il feeling scaturito con Sinisa Mihajlovic dovrebbe portare il club di Joey Saputo a chiedere la riconferma dell'ex giocatore dell'Ascoli, ventidue anni, dieci gol in trentasette partite stagionali.