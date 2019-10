Bologna, Mihajlovic-Juventus: un matrimonio fallito due volte

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Sinisa Mihajlovic e la Juventus. Una (quasi) storia d'amore che poteva portare al matrimonio e che per due volte ha lasciato il tecnico serbo all'altare senza il fatidico sì. La prima volta fu per colpa di Conte: Miha aveva già stretto la mano ai dirigenti bianconeri che però non potevano esonerare l'ex ct dopo tre scudetti di fila. Alla fine Conte lasciò la Juve a ritiro iniziato e Mihajlovic aveva già deciso di restare alla Sampdoria. La seconda volta ci riporta indietro alla scorsa estate. La dirigenza juventina tornò a parlare con Sinisa, dicendogli però che in corsa c'era anche un altro allenatore. Alla fine Agnelli e Paratici hanno scelto Sarri e il serbo ha rinnovato col Bologna per la gioia dei tifosi rossoblu. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.