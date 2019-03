Bologna, Mihajlovic: "Non riusciamo a segnare ma non molliamo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sfida contro l'Udinese, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Sicuramente nel primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo comandato sempre noi la gara, prima del rigore abbiamo avuto 4 occasioni da gol, poi abbiamo regalato il rigore, i ragazzi sono stati bravi a pareggiare, nel primo tempo abbiamo perso molto dal punto di vista fisico e nervoso, siamo ripartiti bene ma con alcuni giocatori che venivano da infortuni, purtroppo ci siamo allungati e non abbiamo fatto pressione come nel primo tempo e abbiamo subito il secondo gol. Non sfruttate le occasioni? Sicuramente se fossimo passati in vantaggio, sarebbe stata una gara diversa, invece a rincorrere e pareggiare, diventa poi difficile, è normale che poi che per 20 minuti gli avversari dominano, ma non devi prendere gol. Creiamo sempre delle occasioni ma la buttiamo poco dentro, dobbiamo avere quella rabbia nei momenti di difficoltà per non subire gol. Pensa di cambiare qualcosa? Non lo so, vediamo, comunque penso che noi non dobbiamo perdere fiducia, mancano ancora 12 giornate, può succedere di tutto, noi abbiamo le nostre certezze, i ragazzi quelli che devono fare lo fanno, abbiamo alcune cose da migliorare e dobbiamo farlo il prima possibile, devo vedere la settimana di lavoro e i giocatori di qualità devono riprendersi al meglio, così riusciremo a fare la partita come vogliamo per più tempo, ripeto oggi non dovevamo regalare quel rigore e la seconda cosa è che avevamo in campo 4 giocatori che non potevano fare 90 minuti ma quando devi recuperare devi osare e se fossimo passati in vantaggio sarebbe stato diverso. Non dobbiamo mollare e dobbiamo pensare a migliorare".