Lunga intervista a Tiki Taka per Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, dove ha parlato anche del suo futuro e dell'accostamento con le big. “La Juventus? Non ho parlato con nessuno. Per la prima volta ho parlato con la mia società e basta. Abbiamo parlato del progetto, il presidente ha confermato la voglia di investire e di allestire una squadra che prova a lottare per un posto in Europa. Dobbiamo approfondire l’argomento, parlare di giocatori e poi vedremo”.