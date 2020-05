Bologna, Mihajlovic torna ad allenarsi: "Sto bene, cosa ci sto a fare in hotel?"

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha ripreso ad allenarsi, così come i suoi calciatori, dopo circa 300 giorni dall’inizio delle cure per la leucemia. L’allenatore ha parlato così delle sue condizioni di salute ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Come sto? Bene bene, grazie - ha detto dopo aver sostenuto un’ora di corsa e 15 minuti di esercizi - Torno qui anche domani: sono stato a casa dal 4 marzo e adesso che ci sto a fare in hotel? Mi alleno tutte le mattine perché dal 4 marzo sono rimasto chiuso in casa. Tornerò qui ogni giorno se possibile”, ha assicurato.