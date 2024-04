Bologna, Motta: "Roma stanca? A questi livelli conta poco, pensiamo solo a noi stessi"

vedi letture

Thiago Motta, tecnico del Bologna, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Roma: "Loro stanchi? Quando si arriva a fine stagione a un alto livello queste situazioni contano poco. Oggi affronteremo una squadra costruita per obiettivi importanti, con una rosa ampia e giocatori di qualità. Dobbiamo pensare a noi stessi, a come affrontare una Roma che sta molto bene".

C'è un problema gol da risolvere?

"Ci sono molte squadre che difendono bene, in queste ultime due anche se non abbiamo segnato abbiamo creato e spero che stasera possiamo fare una bella prestazione concretizzando le occasioni che avremo".

Come si sostituisce Ferguson?

"La prima cosa è non voler copiarlo, mi dispiace tantissimo per lui perché stava benissimo e aveva anche la nazionale ma sono convinto che chi giocherà al suo posto farà molto bene".

Le formazioni ufficiali di Roma-Bologna

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Lucumi, Beukema, Calafiori; Aebischer, Freuler, El Azzouzi; Ndoye, Zirkzee, Saelemaekers. All. Thiago Motta