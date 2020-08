Bologna, niente De Rossi: panchina della Primavera offerta a Gilardino

Come scrive il Corriere dello Sport, a meno di contrordini Daniele De Rossi non riceverà subito la deroga dalla FIGC per allenare. Pertanto il ds del Bologna, Walter Sabatini, ha incontrato a inizio settimana in gran segreto Alberto Gilardino a cui ha proposto la panchina della Primavera rossoblù, con riscontri positivi.