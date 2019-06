© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono ormai ridotte al lumicino le speranze per il Bologna di arrivare a Lyanco Evangelista. Il Torino ha fatto sapere di volerlo trattenere e per questo motivo ha detto no anche ai sondaggi del Napoli. A questo punto per la difesa felsinea sono due le possibilità. Da un lato il giapponese Takehiro Tomiyasu (20), in forza al Sint Truiden. L’altra soluzione è legata a Cristian Zapata, che si svincolerà dal Milan. Quest’ultimo è stato chiesto direttamente da Sinisa Mihajlovic.