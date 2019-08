Bologna, non bastano 14 milioni per Koaumé e ora occhio al Sassuolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Offerta da 14 milioni di euro recapitata nelle scorse ore dal Bologna al Genoa per Kouamé, ma il Grifone ha rifiutato chiedendone almeno 20. Le parti sono distanti ma a lavoro per trovare un'intesa, anche se l'ostacolo più grande da superare per i rossoblu potrebbe arrivare da molto vicino, visto che il Sassuolo nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti per l'attaccante ritenuto ottimo come potenziale sostituto di Boateng. A riportarlo è Il Corriere dello Sport-Stadio.