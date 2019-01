© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Bologna fa il punto sul mercato rossoblù. Dopo il rinnovo di Erick Pulgar, 800mila euro all'anno fino al giugno del 2022, proseguono i contatti per Leonardo Spinazzola della Juventus. Oggi nuovi contatti, a margine della partita, in caso di fumata nera obiettivo Fabrizio Cacciatore del Chievo Verona, ipotesi Bruno Peres della Roma e in prestito fino al prossimo dicembre al Sao Paulo difficile. Piace anche Andrea Rispoli del Palermo.