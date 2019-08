© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ai microfoni di Sky Sport dopo il pari con l'Hellas. "Avevo sentito il mister in settimana, ci aveva detto che sarebbe voluto esserci per la prima ma non pensavamo venisse. Siamo molto contenti per questa sorpresa, peccato non aver trovato la vittoria. Sono molto legato a lui, mi ha fatto sentire un giocatore importante. La sua assenza si fa sentire, gli auguro un in bocca a lupo grandissimo".