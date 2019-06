Bologna, Paz fuori dai piani di Mihajlovic: c'è il San Lorenzo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore centrale di proprietà del Bologna Nehuen Paz potrebbe presto lasciare l'Italia per tornare in patria. L'anno scorso ha collezionato solo due presenze e Mihajlovic non ha intenzione di puntare su di lui. Per questo motivo si studia il ritorno in patria al San Lorenzo, interessato al giocatore e pronto a fare un'offerta al club di Saputo. A riportarlo è Il Corriere di Bologna.