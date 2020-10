Bologna, per Dijks stop di due mesi: ha subito un intervento al secondo dito del piede destro

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Bologna ha chiarito che l'infortunio di Mitchell Dijks non è grave come si temeva nella giornata di ieri: "In relazione all’articolo apparso oggi sul Corriere dello Sport-Stadio dal titolo “Dijks fuori 4 mesi. Bologna nei guai”, il Bologna Fc 1909 ribadisce che in seguito all’intervento al secondo dito del piede destro, il quadro clinico attuale del giocatore si attesta su tempi di recupero di circa 2 mesi, come comunicato lunedì 5 ottobre".