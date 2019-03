Bologna, Poli: "Con Mihajlovic siamo più aggressivi"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Bologna Andrea Poli commenta ai microfoni del sito ufficiale dei rossoblù il successo ottenuto sul campo del Torino: “Abbiamo fatto una grande gara contro una squadra molto forte che lotta per l’Europa. Abbiamo sofferto un po’ nel finale, ma la sensazione è stata quella di un Bologna vivo, presente, che voleva fare la gara. Cosa ci ha dato Mihajlovic? La squadra interpreta diversamente le partite, ha alzato il baricentro, ora siamo più aggressivi e abbiamo voglia di produrre gioco. Continuiamo così, abbiamo altre dieci gare importantissime. Quando sono entrato ero tranquillo, non dovevo dimostrare niente a nessuno, ma solo a me stesso”.