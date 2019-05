© foto di www.imagephotoagency.it

Pareggio che vale la salvezza per il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Dopo il 3-3 dell'Olimpico contro la Lazio Andrea Poli, centrocampista dei felsinei, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista raccolte da BolognaNews.net: “A Mihajlovic dobbiamo dire solo grazie perché ci ha dato tantissimo. Di allenatori ne ho visti tanti ma uno che si metta a disposizione completa di una squadra con 14 punti è raro. Questo gruppo nei momenti di difficoltà non ha mai mollato di una virgola, neanche quando non girava niente: abbiamo avuto gli attributi, nessuno ci ha regalato niente e ci siamo guadagnati tutto. Io bomber? Il mio obiettivo è sempre e solo quello di dare una mano ai miei compagni in ogni attimo della partita. Sono davvero contento per me e per la squadra perché ce lo meritiamo: bravi tutti. Siamo stati grandi, compreso il pubblico che ci ha sempre sostenuto”.