© foto di Federico Gaetano

Nei prossimi giorni, spiega il Corriere dello Sport, i dirigenti del Bologna incontreranno l'agente di Erick Pulgar, Fernando Felicevich, per parlare del rinnovo di contratto in scadenza nel 2021. A preoccupare gli uomini mercato rossoblù è la clausola da 12 milioni presente nel contratto del cileno, anche se toglierla o modificarla non sarà semplice. Per Mihajlovic però il giocatore è imprescindibile e anche per questo Sabatini e bigon proveranno a risolvere la questione quanto prima.